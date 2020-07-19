Падая при задержании, активист сбил кепку с полицейского. Ему грозит до 5 лет

На участника акции в поддержку крымских татар Владимира Шипицына завели уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ о применении насилия к сотруднику правоохранительных органов, сообщил «Медиазоне» адвокат Антон Юпанов.

Шпицын накануне участвовал в митинге движения «Стратегия-18» в Гатчине (Ленобласть). У него в руках был плакат с надписью «Свободу узникам "дела Хизб ут-Тахрир"» (организация запрещена на территории РФ), а также украинский флаг.

Когда активиста и пять его соратников задерживали, он упал, а пластиковое основание флага, которые он нес, задело кепку полицейского, в результате чего она слетела с силовика. Как отмечает издание, этот момент запечатлен на одной из видеозаписей. «Ему вменяется, что он пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове», — поясняет адвокат.

Уголовное дело против него возбудили в СУ СКР по Гатчине. Сегодня, 19 июля, должен состояться допрос Шипицына. Часть 1 статьи 318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения сроком до пяти лет.