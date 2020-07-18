Пытавшаяся бежать в Сирию Варвара Караулова вышла замуж за своего адвоката

Варвара Караулова, ранее пытавшаяся примкнуть к организации «Исламское государство», вступила в брак с одним из своих адвокатов Олегом Елисеевым. Об этом новобрачные сообщили в соцсетях.

«Друзья, только что состоялось мое бракосочетание с самой потрясающей девушкой на земле – Варварой Карауловой. Я долго ждал того дня, когда я могу сказать, что по-настоящему счастлив. Я люблю тебя, Варя», – написал Елисеев в Facebook.

Напомним, в 2019 году девушка была условно досрочно освобождена. В 2015 году ее задержали в аэропорту Стамбула, откуда она пыталась бежать в Сирию и примкнуть к террористической организации. Суд тогдаприговорил ее к 4,5 года заключения.

Прим. Sobesednik.ru: ИГИЛ, также ИГ, «Исламское государство» – террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда.