Под Белгородом ПНИ на три года отнял у женщины 21-летнего сына

В Белгородской области местная жительница Оксана Ищенко лишилась права опеки над 21-летним сыном Марком, имеющим статус недееспособного. Это произошло по той причине, что при заключении договора женщину не в полной мере проинформировали относительно условий содержания молодого человека в психоневрологический интернат, пишут «Такие дела».

Из-за того, что Ищенко часто приходилось ездить на работу в Москву, она отдала сына в ПНИ по программе «Передышка», что обходилось ей ежемесячно в 27 тысяч. При этом молодой человек не получал заявленных в договоре реабилитационных услуг: ему были предоставлены только комната и еда. Более того, в учреждении Марк заболел чесоткой.

Когда мать пациента начала возмущатьмя, ей предложили заключить договор, по которому юноша наблюдался бы в учреждении в нормальных условиях, а 75% от его пенсии шли бы в бюджет интерната. При этом Ищенко не проинформировали о том, что опекунские полномочия при этом также перейдут ПНИ на три года, пока действует контракт.

Попытавшись забрать Марка домой, женщина столкнулась с тем, что администрация стала угрожать подать в розыск.

«Мы знали, какие сложности сложились в этой системе исторически, но даже не предполагали, что вот так, просто по умолчанию, опекуном станет ПНИ, а маму поставят в условия, когда она станет отрицательным героем в этой истории», — заявила основатель фонда «Каждый особенный» Наталья Злобина, которая помогает Ищенко решить проблему.