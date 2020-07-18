Хабаровск продолжает митинговать, а в ХМАО – пожары. Новости к утру 18 июля

Сегодня продолжаются несогласованные акции протеста в Хабаровске. Жители собрались на площади имени Ленина, требуя перенести разбирательство по делу губернатора Сергея Фургала из Москвы в Хабаровск. Корреспондент «Интерфакса» отмечает, что на этот раз в акции принимают участие много пожилых людей.

Полицейские сопровождают несанкционированный митинг, но их не больше, чем на акциях в будние дни. Сотрудницы полиции раздают участникам акции маски.

Акции в поддержку Сергея Фургала, обвиняемого в организации заказных убийств, проходят уже неделю.

В Ханты-Мансийском автономном округе площадь лесных пожаров составила 13 тысяч га, за прошедшие сутки обнаружено восемь новых очагов в разных локациях. Всего на территории действует 27 лесных пожаров, а с начала сезона было зафиксировано 218. Большинство из них возникли из-за гроз.

Конкурент Дональда Трампа в предвыборной гонке на пост президента в США Джо Байден считает, что Россия планирует «лишить легитимности» выборы в Штатах в 2020 году. Также он заявил, что если Москва не перестанет пытаться влиять на политические процессы в Америке, то в случае избрания его президентом России придется «заплатить настоящую цену» за это.

В Германии тем временем Конституционный суд решил ограничить доступ полиции и разведки к персональным данным граждан. В судебной инстанции признали, что доступ этих служб к информации излишен. По мнению суда, сбор данных возможен только в условиях «особой угрозы безопасности». Соответствующие поправки в немецкий закон о телекоммуникациях должны быть внесены до конца 2021 года, передает RTVi.