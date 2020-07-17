Во ВНИИ метрологической службы в Москве задержан сотрудник

Главное следственное управление СКР сообщило о задержании сотрудника ВНИИ научно-метрологической службы. Его подозревают в получении взятки от сотрудника иностранной компании, пишет ТАСС.

В обмен на 200 тысяч рублей должностное лицо должен был гарантировать положительное заключение на два измерительных прибора. Ранее производитель неоднократно сталкивался с отрицательными заключениями.

В четверг следователи провели 15 обысков во ВНИИ, изъяв все документы и носители информации для сбора доказательств вины подозреваемых.

Сегодня будет избрана мера пресечение для фигурантов дела и объявлена статья, по которой возбудят дело.