В Архангельске СК заплатит 10 тысяч за обыск по домыслам следователя

В Архангельске районный суд признал незаконным обыск, проведенный в квартире брата эко-активиста, осужденного по статье о массовых беспорядках Андрея Боровикова. Об этом пишет 29.ru.

У Олега Боровикова прошли обыски, которые были основаны на домыслах оперуполномоченного. Он полагал, что именно в квартире Олега изготавливаются агитационные материалы.

Адвокат Алексей Кычин пояснил, что обыски в жилье может проводятся только по разрешению судьи. В исключительных случаях следователь сам выносит постановление. Это касается ситуаций, при которых обыск нужно провести срочно и в вечернее время, когда суды не работают. При этом суд должен утвердить, что обыск был законным.

В итоге по делу обыска у Олега Боровикова суд признал проведение обыска незаконным. Заявители требовали компенсацию в 200 тысяч рублей, но суд утвердил ее в размере 10 тысяч.