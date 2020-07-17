Путин поручил организовать внеплановые проверки армии на Кавказе

В Минобороны заявили о начале внеплановых проверок войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, а также ряда подразделений центрального подчинения. Кроме того, проверка проводится в Воздушно-десантных войсках. Инициатором мероприятий выступил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Ведомство объясняет необходимость проверок «серьезными» угрозами террористических актов. Также они должны послужить подготовкой к запланированным на сентябрь учениям «Кавказ-2020».

В заявленных мероприятиях примут участие порядка 150 тысяч военных, более 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов и 106 судов.