Повышение цены на газ, Трутнев о замене Фургала и митингах. Главное к утру 17 июля

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что Владимир Путин в ближайшее время примет решение о назначении врио губернатора Хабаровского края. По его словам, глава государства примет это решение, «основываясь на позиции следственных органов». «Отсутствие этих решений приводит к некоторой нестабильности. Люди не понимают, что происходит», — приводит его слова ТАСС. Также в комментарии РИА Новости по поводу протестных акций Трутнев отметил: «Люди могут выходить по любому поводу, и выходят, и никто, как вы знаете, не мешает».

С 1 августа цены на газ для населения повышаются на 3%. Об этом говорится в приказе ФАС. Соответствующий документ для предприятий пока отсутствует. Индексацию планировали провести с 1 июля, но на фоне тяжелого финансового положения среди граждан во время самоизоляции увеличение тарифа было введено с опозданием.

Единственным претендентом на пост главы вертикали арбитражных судов оказалась однокурсница Путина Ирина Подносова, обращают внимание «Открытые медиа». Ранее Подносова в системе арбитражных судов не работала: её карьера строилась в областном суде Ленинградской области.

Началось строительство моста и эстакады, входящих в проект Юго-Восточной хорды. Работы начаты в районе Москворечье-Сабурово около Московского завода полиметаллов, где была найдена радиоактивная свалка. Утверждается, что ФГУП «Радон» (оценивает радиационный фон) выдало необходимые для строительства разрешения.

Международная полицейская ассоциация поддержала инициативу уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой по созданию в России единой базы педофилов, передает «Российская газета». По словам главы российского отделения организации Юрия Жданова, это позволит «бессрочно следить за ними [педофилами] после отбывания наказания» с помощью постоянно активированных браслетов слежения. Он отмечает, что соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму в 2016 году, был по «непонятным причинам» снят с рассмотрения.