Охранник, пустивший убийцу в детсад в Нарьян-Маре, осужден на 2,5 года

В Ненецком автономном округе завершился суд в отношении охранника детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре. Напомним, в октябре 2019 года он пропустил в учреждение неадекватного мужчину, приняв его за одного из родителей. В итоге невменяемый мужчина убил одного из детей, якобы принеся его в жертву. Позже экспертиза подтвердила у мужчины наличие психоза.

35-летний мужчина приговорен к 2,5 года лишения свободы за некачественное оказание услуг, которое привело к смерти ребенка до шести лет.

Также он обязан будет выплатить 600 тысяч рублей каждому потерпевшему в этой ситуации, но пока не уточнен круг пострадавших, пишут «Такие дела».