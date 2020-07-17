На основателя "Омбудсмена полиции" завели дела об оскорблении представителя власти

Адвокат основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова Серегей Бадамшин сообщил, что в отношении его подзащитного возбудили еще два уголовных дела, оба по статье об оскорблении представителя власти. Об этом пишет «Новая газета».

В частности, разбирательство начнется по факту высмеивания сотрудника управления собственной безопасности МВД Сергея Кобелева в текстах Воронцова. Второе дело связано с начальницей правового отдела УВД по ЦАО Людмилой Юдановой, его подробности неизвестны.

Напомним, Владимир Воронцов был арестован в мае. Ему вменяют статьи о вымогательстве и изготовлении порнографии.