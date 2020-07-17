“Мазки в масках” – проект, рожденный в изоляции

19 июля в Москве пройдет первая выставка нового проекта дизайн бюро INDesign, родившегося во время самоизоляции. Люди различных профессий из самых разных точек земного шара во время вынужденного пребывания дома впервые взялись за кисти, чтобы нарисовать собственные картины, вдохновленные работами дизайн бюро. Это и мотивировало бренда на запуск проекта «Мазки в масках».

«Все началось с одной присланной работы. Мы выставили ее в интернете, в социальных сетях и получили столько откликов, положительных отзывов, что решили создать отдельный проект. В итоге мы увидели множество работ, многие из которых не уступают картинам, написанным профессиональным художниками. Благодаря проекту мы не только получили возможность пообщаться с подписчиками, но и представить талантливые работы ценителям искусства», – рассказывают организаторы.

Организаторы – это Ирина Кумскова и Наталья Киржнер – авторы проекта, выпускницы Британской Высшей Школы Дизайна, создавшие свое дизайн бюро шесть лет назад. Планируется и в дальнейшем находить талантов через различные активности и показывать их работы публике.

На протяжении всего вечера гостей мероприятия будет радовать музыкой DJ PALMIRA. Также на вечере выступят певицы, поддержавшие проект. Среди них – Евгения Короткевич, Ирина Павлова, Anastasia Stone а также группа ТВОЯVINA.

Представленные картины сможет приобрести каждый желающий. Средства от продажи работ пойдут на поддержание Воскресной школы при Никольском Храме в г. Балашиха.