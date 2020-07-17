Астронавты вернулись на МКС после проведения работ в открытом космосе

Астронавты НАСА, прилетевшие на корабле Илона Маска Crew Dragon, Крисс Кэссиди и Боб Бенкен вернулись на МКС после проведения плановых работ по замене аккумуляторов станции.

Об этом пишет «РИА Новости». Для обоих астронавтов выход в открытый космос, который они соверишили накануне, 16 июля, стал девятым в карьере.

Космонавты находились за бортом станции около шести часов. Они провели плановые работы по установке новой камеры на внешней поверхности МКС и заменили шесть старых никель-водородных батарей на три новых ионно-литиевых аккумулятора.

Следующий выход Кэссиди и Бенкена в открытый космос для окончательного завершения начатых в 2017 году работ по замене источников питания МКС намечен на 21 июля.