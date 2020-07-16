В Прикамье устанавливают виновных в попадании химикатов в реку

В Пермском крае завели уголовное дело из-за сброса химических веществ с Березниковского содового завода в реку Каму.

Как сообщает пресс-служба СК, дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (часть 1 статьи 247 УК) возбуждено по факту загрязнения воды в Каме в Березниках.

«По данным следствия, в период с 5 по 7 июля 2020 года в реку Кама в районе города Березники произошёл сброс загрязняющих (химических) веществ, повлекший превышение установленных нормативов вредного воздействия на окружающую среду, в том числе для водных биологических ресурсов», – указывается в сообщении ведомства.

В настоящий момент следователи вместе с природоохранными прокурорами, сотрудниками Росприроднадзора, Ростехнадзора, Камского БВУ, представителей АО «Березниковский Содовый завод», филиала «Азот» «УралХима» исследуют вероятные источники загрязнения.

Изъяты образцы воды в районе шламохранилища и реки Толыч, которая впадает в реку Кама, проводится химическая экспертиза. Устанавливаются виновные.

Сигнал о ЧП поступил от «УралХима», отмечает «Интерфакс». Компания сообщила о том, что 7 июля остановила работу «Азота», так как в реке во много раз возросло содержание хлорида кальция. Уточняется, что завод использует речную воду для производства удобрений, из-за загрязнения вода могла испортить заводское оборудование.

«УралХим» обратился с жалобой в Березниковскую природоохранную прокуратуру, управление Росприроднадзора по Пермскому краю, Западно-Уральское управление Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Пермскому краю, а также администрацию Березников.