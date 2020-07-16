В Петербурге подростков-правонарушителей начнут учить на керамистов и бариста

В деревне Надкопанье под Петербургом откроется эко-пространство «Территория роста», где подростки, осужденные по уголовным статьям, смогут пройти социальную реабилитацию. Об этом пишет портал «Открытые НКО».

Реализуется проект на базе единственного в РФ негосударственного Центра соцреабилитации подростков святителя Василия Великого. Он представляет собой учреждения, где используют альтернативные способы педагогической коррекции в отношении несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом.

В Надкопанье подростки смогут освоить профессии ландшафтного дизайнера, керамиста и бариста. В деревне построят дендрарий, планетарий, кофейню и керамическую мастерскую. С детьми будут работать социальные педагоги, психотерапевты, психологи, тренеры и даже театральные педагоги.

Попадают в этот центр только по направлению комиссии по делам несовершеннолетних или по решению суда.

«Такие проекты очень нужны, в России ежегодно несовершеннолетними или при их участии совершается более 40 тыс. преступлений, — говорит директор Центра Юлиана Никитина. — Большинство из них при должной поддержке могут изменить свою жизнь, наш опыт это подтверждает: более 85% наших выпускников больше не совершают преступлений».