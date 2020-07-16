В Москве задержали наркополицейского, подозреваемого в коррупции

В Москве 15 июля задержали наркополицейского Сергея Дмитриева, которого подозревают в разглашении секретной информации за деньги. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Подполковник руководит шестым отделом столичного Управления по контролю за оборотом наркотиков. Источники «МК» утверждают, что о намерении получить 1,5 миллиона рублей за информацию о «разработке» одного потенциального наркопреступника в ФСБ сообщил сам взяткодатель, местный предприниматель. Он якобы хотел ознакомиться с материалами дела, которые могут стать основанием для ареста его родственника.

Сумму наркополицейский получал от доверенного лица предпринимателя. Офицер был задержан при получении суммы. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.