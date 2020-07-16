Twitter и Instagram предложили штрафовать на 15 млн за отказ удалять информацию

В Госдуму внесен законопроект о многомиллионных штрафах для сайтов за отказ удалять общественно опасную информацию.

Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Авторами инициативы выступают глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский. По их мнению, КоАП РФ необходимо дополнить статьей 13.41 «Нарушение порядка удаления и (или) ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он «разработан в целях устранения имеющегося правового пробела в сфере регулирования ответственности за неисполнение требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации». Парламентарии указывают на то, что, согласно данным Роскомнадзора, по состоянию на апрель выявлено порядка 20 тысяч фактов «неудаления» запрещенной к распространению информации. «Важно отметить, что в их числе присутствует и информация, представляющую особую общественную опасность: материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних; призывы к осуществлению экстремистской деятельности; информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также местах их приобретения», – подчеркивают депутаты.

Штрафы предлагается ввести и для зарубежных сервисов, таких как YouTube, Twitter, Instagram и Facebook.