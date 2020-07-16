Полицейского отправили в СИЗО за публикацию видео, из-за которого убили девушку

В Ингушетии прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении полицейского, который опубликовал оперативную съемку задержания вымогателя Исы Альтемирова, пишет «Медиазона» со ссылкой на надзорное ведомство.

Альтемиров с подельником занимались соблазнением местных жительниц и вымогали у них деньги. При задержании в квартире с Альтемировым находились две девушки, которые попали на кадры оперативной съемки. Видео с их лицами оказалось в соцсети.

Одну из девушек узнал брат, который в итоге зарезал ее, чтобы «смыть позор с семьи». Девушку обнаружили с тремя ножевыми ранениями грудной клетки.

В отношении полицейского, допустившего попадание записи в Сеть, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения. Сейчас он уволен из МВД по отрицательным мотивам и помещен в СИЗО.