"Американский Ургант" Шейн Доусон лишился заработка из-за шутки про темнокожих

На американском ютубе появилась новая тенденция – Cancel Culture. Если переводить дословно, «культура отмены». Когда блогера или другое публичное лицо «отменяют», то есть публично порицают за поступок или шутку недельной, либо 10-летней давности. Всеобщее осуждение влечет за собой репутационные и финансовые потери для известной персоны.

Под это попали такие известные блогеры, как Шейн Доусон, Дженна Марблс и другие. Многие на ютубе знают их под никами Shane и JennaMarbles. Их аудитория – 22 млн и 20,3 млн человек соответственно.

Шейн – американский комик, актер, писатель, ведёт свой канал. Он один из первых поднялся на видеопортале ютуб и до сих поддерживает свою популярность. Снимает разные теории заговора, расширенные блоги и документальные серии.

Дженна – комедийный блогер. По числу подписчиков она занимает 7-е место на ютуб. И 1-е среди блогеров-женщин. В основном она снимала пародийные ролики, видео о животных, макияже и др. Так же, как и Шейн, занимается своим каналом около 10 лет.

Дженна Марблс

Обоих теперь третируют из-за одинаковых ошибок. Только Шейн ещё старается как-то исправить ситуацию, а Марблс заявила о своём уходе с канала, пока на неопределённый срок. Оба они удалили компрометирующие видео.

«Я думаю, что на этот момент я отпущу этот канал. Я не знаю, навсегда ли это, я не знаю, как долго это будет. Я хочу убедиться, что вещи, которые я привношу в мир, не причиняют никому боли. И… Да. Я просто прекращу — пока что или насовсем. Я не знаю», – сказала Марблс.

Шейн же отреагировал в своём твитер-аккаунте немного более пессимистичнее:

«Я удалил все. Я задолбался. Для тех, кто хотел, чтобы я «занялся этим», я это сделал. Я уверен, что вы можете найти его (видео. – Прим. Sobesednik.ru) где-нибудь. Но я не хочу этой энергии в моей жизни или на моей временной шкале. Я слишком чувствителен к этому, я задолбался».

Публичная травля блогеров связана с тем, что когда они только завели собственные каналы, то ради шутки и шок-контента использовали black face (грим, к которому комики прибегли для изображения карикатурного образа темнокожего человека. – Прим. Sobesednik.ru). В случае Дженны это был автозагар, без каких-либо намёков, но зрители истолковали по-своему.

В отличие от Марблс, Доусон еще и шутил про детей. На это отреагировали намного хуже. В одном видео Шейн сказал: «Ребёнок Бейонсе похож на сорокалетнего работника банка», «Давайте на секунду представим, что я педофил. Я набрал в поиск голые дети. Во-первых, я не понимаю, как можно возбуждаться, глядя на это…»

Даже после извинений звездных блогеров пользователи продолжают активно осуждать их. Основному и ещё двум каналам Шейна даже отключили монетизацию...

Анастасия Колистратова