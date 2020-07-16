Акцию "Бессмертный полк" предложили не проводить в 2020 году

Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк», народный артист СССР Василий Лановой предложил провести всероссийскую акцию 9 мая 2021 года, а не искать для нее дату в текущем году.

«Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года», — цитирует Ланового ТАСС.

Вместе с тем пресс-секретарь движения Ольга Байбулова заявила, что акция все же не состоится 26 июля из-за неоднозначной эпидемиологической ситуации. Ранее сообщалось, что акция может пройти 2 сентября.