16 участников пикетов против дела "Нового величия" задержали у здания ФСБ в Москве

16 человек, задержанных у здания ФСБ в столице, везут в ОВД «Мещанский», сообщается в твиттере «Новой газеты». Все задержанные выходили на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Нового величия». В автозак попадали все, кто выходил к зданию ФСБ с плакатами.

Всего на акцию прибыли порядка сорока человек. Среди задержанных и обозреватель «Новой» Анна Наринская, которую еще в момент дачи комментария журналистам полицейский предупредил о том, что она создает ситуацию, мешающую проходу других граждан.

14 июля гособвинение запросило для трех фигурантов дела сроки до 7,5 лет лишения свободы. Четверым фигурантам запросили условные сроки.