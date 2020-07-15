В Кирове по ДНК раскрыли изнасилование 2003 года, но закрыли его из-за давности

В Следственном управлении СКР по Кировской области сообщили о раскрытии преступления 17-летней давности, пишет «Российская газета».

В 2003 году в городе Кирово-Чепецке было возбуждено дело по факту изнасилования местной жительницы. На месте происшествия и с одежды пострадавшей были изъяты биологические материалы, но с тех пор найти злоумышленника не удавалось.

Когда же появилась возможность выявить генотип, он совпал с ДНК-профилем местного жителя, который ранее уже был осужден по статье об аналогичном преступлении.

Насильник признал вину, однако дело закрыли из-за давности совершенного преступления.

Также удалось определить, что в июне 2013 года он имел отношение к случаю сексуализированного насилия. По нему возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Дело уже направлено в суд.