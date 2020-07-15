"Ростех" и ФСИН просят у Путина деньги на оцифровку наблюдения в тюрьмах

Федеральная служба исполнения наказания совместно с госкорпорацией «Ростех» обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить 5,8 млрд рублей на цифровизацию уголовно-исправительной системы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Ростех» планирует стать единственным поставщиком ФСИН для создания государственной информационной системы (ГИС). Эта система официально призвана сократить количество нарушений внутри ФСИН, повысить уровень охраны и побороть коррупцию в тюрьмах и, кроме того, бороться с манипулированием НКО информацией об условиях содержания человек в условиях мест заключений.

В «Зоне права» уже назвали этот запрос на создание ГИС является для предотвращения утечек информации о пытках осужденных. Координатор организации Булат Мухамеджанов отметил, что им неоднократно удавалось возбуждать уголовные дела именно после публикаций видеозаписей из ФСИН.

Активист «Руси сидящей» Руслан Вахапов отметил, что часто эти утечки происходили из-за цифровой неграмотности сотрудников: «Возьмите, например, историю с пытками в Ярославской области. Почему видео с регистраторов утекли в сеть? Потому что сотрудники ФСИН не умели пользоваться компьютерами и заставляли заключенных работать вместо себя».