Росстат: Пандемия выведет рабочее населения из экономически слабых регионов

Впервые с 2014 года уменьшилось число граждан, работающих за пределами региона проживания. В 2019 году число таких занятых упало по трех миллионов. От общего числа трудоустроенных это составило 4,1%, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата по внутрироссийской трудовой миграции.

Однако, снижение числа трудоустроенных за пределами региона снизилось по сравнению с 2018 годом всего на 81,6 тысяч человек.

Эксперты предполагают, что пандемия не заставит трудовых внутренних мигрантов оставаться на местах в регионах. Наоборот может усилится отток из экономически более слабых регионов.

Почти 40% от числа упомянутых трудоустроенных граждан — жители Подмосковья и Ленинградской области. Среди не околостоличных субъектов лидируют Адыгея (16,4% рабочего населения трудились за пределами региона), Чувашия (13,8%) и Калмыкия (12,9%).

Больше всего занятых среди внутренних трудовых мигрантов работают в сфере строительства — 22%. В транспортировке и хранении заняты 13,1%, в торговле и ремонте авто — 10,3%.