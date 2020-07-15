РФ отменила карантин для туристов, а Чечня запретила им въезд. Новости к утру 15 июля

Согласно обновленным правилам профилактики завоза коронавирусной инфекции, теперь прибывающим в Россию позволяют обойтись тестом на коронавирус, а не ждать окончания 14-дневной самоизоляции, пишет «Интерфакс».

Но при этом недостаточно, чтобы это был экспресс-тест — нужен полноценный ПЦР-анализ, полученный не ранее, чем за три дня до прибытия в РФ. При отсутствии оного тест делается непосредственно в России. Только в случае ухудшения состояния или получения положительного результата человеку придется самоизолироваться.

При этом, например, в Чечне вовсе запретили въезд для любых туристов, чтобы снизить риск роста заболеваемости, пишет ТАСС со ссылкой на начальника республиканского управления ГИБДД Идриса Черхигова. Запрет на въезд туристов продолжает работать при постепенном снятии внутренних мер профилактики.

Тем временем, пока российские ученые планируют к осени наладить производство вакцины от коронавируса, в Госдуме намерены допустить проведение вакцинации за счет ОМС в любом здравоохранительном учреждении, включая негосударственные. Разработкой этого законодательного предложения были заняты более 70 депутатов, пишет «Парламентская газета».

В Беларуси помимо коронавируса продолжается борьба с действующим режимом Александра Лукашенко (режим, cоответственно, борется с несогласными). В Минске и других городах вчера были задержаны более 80 человек, включая журналистов. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на правозащитный центр «Весна». Демонстранты выражали недовольство недопуском до грядущих выборов президента кандидатов Виктора Бабарико (который сейчас арестован) и Валерия Цепкало.