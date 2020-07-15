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15 июля, среда

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[09:05]Аптеки и фармпроизводители критикуют введение маркировки на фоне пандемии
[08:20]РФ отменила карантин для туристов, а Чечня запретила им въезд. Новости к утру 15 июля

14 июля, вторник

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[18:00]Одобрен проект застройки участка в 6 гектаров на территории Бадаевского завода
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[10:12]Провокационная реклама Собчак и замена Фургала от ЛДПР. Главное к утру 14 июля

13 июля, понедельник

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[17:46]Россия призывает Армению и Азербайджан проявить сдержанность
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РФ отменила карантин для туристов, а Чечня запретила им въезд. Новости к утру 15 июля

Общество
08:20, 15 июля 2020

РФ отменила карантин для туристов, а Чечня запретила им въезд. Новости к утру 15 июля

Согласно обновленным правилам профилактики завоза коронавирусной инфекции, теперь прибывающим в Россию позволяют обойтись тестом на коронавирус, а не ждать окончания 14-дневной самоизоляции, пишет «Интерфакс».

Но при этом недостаточно, чтобы это был экспресс-тест — нужен полноценный ПЦР-анализ, полученный не ранее, чем за три дня до прибытия в РФ. При отсутствии оного тест делается непосредственно в России. Только в случае ухудшения состояния или получения положительного результата человеку придется самоизолироваться.

При этом, например, в Чечне вовсе запретили въезд для любых туристов, чтобы снизить риск роста заболеваемости, пишет ТАСС со ссылкой на начальника республиканского управления ГИБДД Идриса Черхигова. Запрет на въезд туристов продолжает работать при постепенном снятии внутренних мер профилактики.

Тем временем, пока российские ученые планируют к осени наладить производство вакцины от коронавируса, в Госдуме намерены допустить проведение вакцинации за счет ОМС в любом здравоохранительном учреждении, включая негосударственные. Разработкой этого законодательного предложения были заняты более 70 депутатов, пишет «Парламентская газета».

В Беларуси помимо коронавируса продолжается борьба с действующим режимом Александра Лукашенко (режим, cоответственно, борется с несогласными). В Минске и других городах вчера были задержаны более 80 человек, включая журналистов. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на правозащитный центр «Весна». Демонстранты выражали недовольство недопуском до грядущих выборов президента кандидатов Виктора Бабарико (который сейчас арестован) и Валерия Цепкало.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Белоруссия

Рубрика: Общество

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Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Если выйти на площадь с лозунгом «Надоел!», все сразу поймут, о ком речь. А если выйти с простым белым листом бумаги, то это каждый может истолковать по-своему. Например, Екатерина Лахова и Виталий Милонов скорее всего увидят в этом пропаганду гомосексуализма.

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Неужели, предлагая подвинуться поисковикам и археологам, комитет пытается доказать россиянам свой профессионализм и патриотизм? Мол, мы не банановую республику тут формируем, а поддерживаем великую державу с вековой историей, как и записали теперь, кажется в Конституции

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Это пока тренировочные работы, но я не сомневаюсь, что итоговые окажутся на них похожи: автор про свою боль – школьник про те банальности, которыми ему забили голову. Все тот же принцип У-2 (угадать и угодить) из фильма «Доживем до понедельника»

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