Изъятие детей из семьи "из-за риска обрушения крыши" признали незаконным

В Оренбургской области, где четверо детей были изъяты из семьи в Домбаровском районе, привлечены к ответственности должностные лица.

Напомним, сотрудники надзорных органов силой забрали детей у родителей, проживающих в доме, где якобы существовал риск обрушения крыши. Момент отъема детей у матери в присутствии отца попал на видео и вызвал широкий резонанс.

Известно, что до этого родители обращалась к властям, чтобы они помогли им привести в должный вид дом, которые они смогли приобрести на материнский капитал.

В итоге после разбирательств Генпрокуратура признала действия надзорных служб нарушением Семейного кодекса РФ. «Незаконный акт отменен», — цитирует пресс-релиз ведомства портал «Такие дела». Также аннулировано заявление об ограничении женщины в родительских правах.