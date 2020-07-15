Актер Титоренко отсудил у МХАТ имени Горького 160 тысяч рублей вместо 300 тысяч

Таганский суд Москвы частично удовлетворил иск актера Александра Титоренко и взыскал с МХАТ имени Горького почти 160 тысяч рублей в качестве компенсации части зарплаты.

Об этом пишет ТАСС.

«Взыскать с Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) культуры "МХАТ им. М. Горького" в пользу Титоренко задолженность по выплате стимулирующей надбавки за период с сентября по декабрь 2019 года в размере 153 тысяч 264 рублей, денежную компенсацию в размере 3 тысяч 469 рублей и компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать», — сказано в решении судебной инстанции.

Представители МХАТ обжаловали решение. Изначально актер требовал взыскать с театра 300 тысяч рублей.

Титоренко работал в театре с 2006 года и получал оклад 150 тысяч рублей в месяц. Судиться с театром актер начал после того, как в 2019 году руководство МХАТ решило лишить Титоренко надбавки по результатам комиссии по оценке эффективности.

Актер известен ролями в спектаклях «Граф Нулин и другое», «Вождь краснокожих», «Сосед — соседка» и «Частная жизнь королевы».