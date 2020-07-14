В Москве открылась новая станция МЦД-2 "Курьяново"

В понедельник, 13 июля, открылась новая станция «Курьяново» МЦД-2. В церемонии открытия принял участие заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Об этом сообщает «РИА Новости».

На цереремонии также присутствовали заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони и заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.



«Жители Печатников и Марьино получили новую станцию наземного метро. Могу сказать, что время в пути до Курского вокзала отсюда составляет 23 минуты. Это почти в пять раз быстрее, чем если вы поедете на своей машине до центра города», — рассказал Ликсутов журналистам.

Заммэра отметил, что жители двух районов и строящегося нового ЖК «Домашний» смогут сэкономить время в три раза, если будут пользоваться общественным транспортом.

«Станция рассчитана на 6 тысяч человек, безбарьерная среда, прекрасное освещение, хорошие условия для пассажиров», — рассказал Тони.

«Курьяново» уже четвертая станция МЦД-2, которая открлась после запуска движения по диаметрам. До этого были запущены «Остафьево», «Пенягино» и «Волоколамская».