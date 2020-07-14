На выборах в московских муниципалитетах применят дистанционное голосование

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что в единый день голосования 13 сентября для проведения выборов в муниципалитеты округов Бабушкинский и Марьино будет задействовано электронное голосование.

«На дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципального округа Бабушкинский по многомандатному избирательному округу №1 и на дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципального округа Марьино по многомандатному избирательному округу №1, проводимых 13 сентября 2020 года, проводится дистанционное электронное голосование», — передает его слова РИА Новости.

Напомним, что москвичи уже проголосовали дистанционно по поправкам к Конституции. В результате выяснилось, что система позволяет понять, проголосовал ли конкретный человек, если у вас есть его паспортные данные. Как отмечали эксперты, подобные технологии могут усилить возможности для принуждения среди зависимого от властей электората.

Ранее в интервью Sobesednik.ru основатель занимающейся информационной безопасностью компании Group-IB Илья Сачков объяснил, почему он не верит в московскую систему электронного голосовани: