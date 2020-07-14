Андрей Скоч: благотворительная деятельность

Андрей Скоч в 1996 г. основал фонд «Поколение». Изначально он специализировался на помощи детям с кардиологическими заболеваниями, однако впоследствии его деятельность расширилась, и поддержку от него стали получать малоимущие семьи, студенты, ветераны, люди с ОВЗ и многие другие. А. В. Скоч, в 1999 г. занявший пост депутата Государственной Думы России, реализует важные благотворительные проекты в самых разных сферах.

Благотворительные инициативы Скоча Андрея Владимировича

Работа гуманитарного фонда в 1990-х гг. была в первую очередь связана с медициной, однако впоследствии он стал разрабатывать и запускать программы для поддержки самых разных российских граждан, а также культурных, образовательных, спортивных, общественных, военно-патриотических и прочих организаций. В частности, он предоставляет финансовую помощь в строительстве специализированных клиник. Так, в Белгороде на его средства были созданы медицинский и нейроортопедический центры, а в Старом Осколе был открыт и оснащен новейшей техникой офтальмологический центр. Кроме того, в период с 2015 по 2019 г. было установлено почти 30 фельдшерско-акушерских пунктов для жителей сельских поселений Валуйского, Губкинского, Красненского, Старооскольского и других районов.

«Поколение» за почти 25 лет своего существования учредило несколько важных премий с целью поощрения талантливых специалистов, научных исследователей, деятелей искусства и многих других. Так, в 2007 г. была создана премия за особые научные достижения в сфере наноматериалов и нанотехнологий. Она присуждалась студентам, аспирантам, ученым и научным коллективам за внедрение значимых научных и научно-педагогических достижений. В общей сложности лауреаты премии за все время ее существования получили почти 10,5 млн руб.

С 2002 г. самым способным учащимся вузов Белгородской области присуждается стипендия «Лучший студент года» I и II степени в размере 10 и 15 тысяч рублей соответственно. За все это время стипендиатами стали около 3 тысяч человек. Всего им было выплачено более 80 миллионов рублей. В 2020 г. стипендию получили 30 человек, победившие в 15 номинациях, таких как:

«Научно-исследовательская деятельность»;

«Спортивные достижения»;

«Культура, искусство и музыкальное творчество» и многих других

Организация Андрея Скоча не только разрабатывает долгосрочные инициативы, но и предоставляет российским гражданам адресную помощь по различным направлениям. Она обрабатывает все поступающие запросы, большая часть которых впоследствии получает отклик. Так, в 2019 г. был приобретен дорогостоящий слуховой аппарат костной проводимости для двухлетней Ани Годовниковой из Старого Оскола, которая страдает от атрезии наружного слухового прохода.

Андрей Владимирович Скоч: строительство социальных объектов в Белгородской области

В 2020 г. Скоч Андрей Владимирович выделил 2,3 млрд руб. на капитальный ремонт, возведение и восстановление различных социальных объектов в Белгородской области, таких как школы, детские сады, общежития учебных заведений, дома культуры и т. д. Кроме того, будут построены новые очистные сооружения, проложены сельские дороги и установлены сети водоснабжения.

Новые объекты появятся в 12 муниципальных образованиях, в частности в Алексеевском городском округе и Красненском районе. Уже были начаты многие работы – завершить их планируют к концу года.

По плану, в 2020 г. будет проведен ремонт порядка 75 объектов. Их перечень был согласован губернатором региона, а также департаментом строительства и транспорта.

Образовательный проект

В 2019 г. «Поколение» запустило новый проект – «Фонд Знаний». Его главная цель – предоставить образовательную площадку для людей, стремящихся к саморазвитию. В его рамках проводятся курсы по самым разным тематикам и направлениям, от «Как стать счастливым в любом возрасте» до курса по скорочтению «Учиться легко».

Возрастные ограничения для учащихся не предусмотрены. Каждый семинар проводится в комфортном онлайн-формате, благодаря чему обучение могут проходить жители всех регионов страны. В случае пропуска занятия семинары можно просмотреть позже, в любое удобное время.

Обучение проводится на бесплатной основе. Для того чтобы записаться на тот или иной курс, достаточно всего лишь зарегистрироваться на сайте. Каталог регулярно пополняется более конкретными обучающими программами, которые ведут опытные спикеры.

Курсы формируются на основе пожеланий самих слушателей. Последние высказывают свои предложения в социальных сетях, а организаторы находят и приглашают известных, авторитетных и компетентных спикеров, которые способны сделать ту или иную программу максимально интересной и полезной.

Помощь медучреждениям в период пандемии коронавируса

В период пандемии коронавируса «Поколение» активно помогало сотрудникам медицинских учреждений Белгорода и области. Так, всего за полтора месяца оно оказало региону поддержку на сумму около 60 миллионов рублей. В частности, были закуплены защитные маски и антисептические средства, которые направили в Белгородскую областную инфекционную больницу. Кроме того, организация Андрея Владимировича Скоча приобрела для медучреждения более трех тонн антисептического средства «Анолит». Антисептик предназначен для санитарной обработки больничных помещений, лифтов, рук и белья. Более 800 канистр объемом в 5 литров были доставлены в больницу в начале апреля. Позже фонд также отправил ей из Москвы:

10 000 масок;

3000 респираторов;

тонну материала «Спанбел»;

фурнитуру для изготовления защитных костюмов и масок

По плану, предоставленных материалов должно было хватить на изготовление 300 тысяч масок или 6 тысяч костюмов. Их пошивом занимались представители старооскольского общества слепых.

В апреле была также произведена поставка еще одной тонны материала. Впоследствии гуманитарная организация предоставила региону дополнительно около 5 тысяч защитных костюмов и респираторов.