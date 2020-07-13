"Зарабатывай с нами!": В ЦБ пояснили, как мошенники рекламировали себя на карантине

Во время самоизоляции мошенники перестали обозначать способ псевдозаработка, который они обещают людям, переключившись на безадресную рекламу, рассказал ««РИА Новости» руководитель департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

Так как информацию во время действия ограничений граждане получали преимущественно через интернет, «поставщики псевдофинансовых услуг активно размещали рекламу, в которой собственно финансовые услуги напрямую не предлагаются», например, с призывом «Зарабатывай с нами!»

Эксперт обращает внимание на то, что здесь не говорится о конретном способе, которым человеку предлагается «заработать», а лишь содержится обещание дохода, хотя ранее мошенники предпочитали оговаривать способы его получения.

Агентство также отмечает, что, «по оценкам экспертов» (источник данных не называется), подобная реклама сейчас превышает по своему объему легальную и нелегальную рекламу иных видов финансовых услуг.