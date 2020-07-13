Сафронова официально обвинили в госизмене. Вину он не признал

Следствие предъявило обвинение в госизмене арестованному советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

По статье о госизмене Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы. Вину он не признает.

13 июля у здания СИЗО Лефортово собрались около 50 журналистов, чтобы поддержать Сафронова. Несколько человек задержаны

Ранее бывшего корреспондента «Коммерсанта» и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали по подозрению в передаче секретных сведений о военном сотрудничестве спецслужбе одной из стран НАТО.