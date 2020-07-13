С 13 июля при условии соблюдения правил безопасности открываются кинотеатры

Министерство культуры разрешило открыть кинотеатры с 13 июля при условии согласия региональных властей. Приказ подписала глава ведомства Ольга Любимова.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Открывающиеся киноцентры должны соблюдать установленные Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации по предупреждению распространения коронавируса: например, интервалы между сеансами в одном зале должны составлять не менее 30 минут (в течение этого времени будут проводить уборку и дезинфекцию кресел, а также проветривать помещение).

Зрителям также необходимо соблюдать правилах безопасности: надевать медицинские маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Работа кинотеатров в России была приостановлена 23 марта по рекомендации Министерства культуры.