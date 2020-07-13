РПЦ назвала священника Сергия Романова неадекватным

В Русской православной церкви (РПЦ) усомнились в адекватности лишенного сана опального священника Сергия (Николая Романова) после его видеообращения к президенту России Владимиру Путину.

Об этом пишет «Lenta.ru».

«Каждое последующее высказывание схиигумена Сергия демонстрирует все большую неадекватность с его стороны. Мне кажется, что в ответ на подобного рода заявление можно только сожалеть об авторе таких высказываний, о его духовном и психологическом состоянии», — прокомментировал обращение священнослужителя заместитель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Ранее Сергий выступил с видеообращением, в котором требовал у Владимира Путина передачи ему полномочий правления государством. Схиигумен пригрозил «полномасштабной духовной войной», при которой «ни крови, ни майданов, ни революций не будет».