Лекторий «Прямая речь» приглашает в летнюю онлайн-школу с лучшими учителями!

Ежедневно школьников в возрасте от 7 до 16 лет ждут нескучные онлайн-уроки по биологии с Ильей Колмановским, виртуальные путешествия по истории искусства с Настей Четвериковой, литературные приключения с Дмитрием Быковым, увлекательные погружения в географию и историю с Тамарой Эйдельман и другие занятия с известными педагогами, увлеченными своим делом.

Онлайн-уроки в школе «Прямая речь» придуманы так, чтобы сохранить баланс между удовольствием и пользой. Наши учителя увлекают новыми знаниями, учат думать, анализировать, их стиль преподавания совершенно иной, чем в обычной школе.

Наша цель — заинтересовать ребенка, чтобы ему захотелось узнать больше.

Уроки по каждому предмету проходят раз в неделю, смотреть их можно или онлайн, или в удобное вам время в записи. Выбирайте направление, которое вам интересно, и присоединяйтесь!

В онлайн-школе действуют абонементы: вы можете приобрести сразу все уроки курса. Подробности — на сайте лектория «Прямая речь».