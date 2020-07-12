Задержания в Сербии и просрочки ипотечных займов. Главное к утру 12 июля

В Сербии в результате массовых беспорядков в центре Белграда был задержан 71 человек. В результате протестов также пострадали 14 полицейских, сами митингующие и несколько журналистов, передает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Associated Press. Беспорядки продолжались всю ночь. Поводом для них стало выступление президента страны Александра Вучича, который заявил о намерении возобновить карантинные меры из-за новой вспышки коронавируса, однако демонстранты были недовольны «ложью властей», отменивших ранее ограничения на фоне выборов в парламент. Они считают, что ради победы на выборах руководство страны приостановило борьбу с болезнью.

С марта по май число просроченных ипотечных займов выросло на 36%, пишут «Известия» со ссылкой на данные БКИ «Эквифакс». «Рост был сформирован в период введенных карантинных мер. Можно ожидать некоторого увеличения этого показателя в течение следующих нескольких месяцев», — поясняет газете гендиректор Бюро Олег Лагуткин. Среди всего количества просрочки 44% составляет «молодая» — сроком до месяца. Среди «дефолтной» просрочки, когда она составляет более 90 дней, значительного пока увеличения не наблюдается.

На границе Южной Осетии и Грузии произошла перестрелка между жителем одного из сел и осетинскими силовиками. По данным Службы государственной безопасности Грузии, «российские оккупационные силы» ранили и задержали их гражданина, а, по версии Комитета государственной безопасности Южной Осетии, он первый начал стрельбу, после чего был ранен в ногу. Мужчине оказана необходимая медицинская помощь. О произошедшем уведомлены международные организации.

После ареста депутата парламента Ингушетии Якуба Белхороева обыски проходят в региональном отделении Фонда социального страхования, а также в мэрии Магаса, административного центра Республики, передает ТАСС со ссылкой на источник. По версии следствия, Белхороев причастен к хищению 19 миллионов из фонда.