В среду в Москве обещают похолодание и дожди. На Урале же будет аномальная жара

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в среду, 15 июля, в столице ожидается похолодания до 16-21℃ в дневное время суток и до 9-14℃ ночью.

Как отмечает эксперт, это связано с прохождением через Москву холодного фронта из Арктики, передает «Российская газета».

Вместе с похолоданием в столицу придут и осадки. Паршина прогнозирует в среду и четверг высокую облачность и возможные осадки.

Однако уже к пятнице температура воздуха прогреется до 22-27℃. Такой она продолжит оставаться и в субботу.

В регионах Урала ситуация иная: Свердловской и Челябинской областям обещают аномальную жару в районе 36-38℃, а в Астраханской и Волгоградской областях температура будет 32-35℃.