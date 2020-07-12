Сетевые фильтры оградят школьников от "негативного контента"

В российских школах будет установлена специальная система фильтрации контента, которая закроет доступ к материалам, если в тех, по мнению алгоритма, прослеживаться «негативный контент», то есть с содержанием экстремистского характера.

«Это касается экстремистских материалов, распространения криминальной субкультуры, склонения к совершению действий, которые могут причинить вред самим подросткам или окружающим их людям, а также иных видов сетевых угроз», — пояснил ТАСС директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ) Денис Заварзин.

По его словам, такие текстовые, видео- и аудиоматериалы будут обнаружены с помощью программы, производящей семантический анализ. Она будет разработана при участии ЦИСМ, учрежденного Росмолодежью. Именно их методику будут применять при проектировке системы.