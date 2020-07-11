В Сахалинской области арестованы предполагаемые убийцы сбежавшей из дома девочки

В Южно-Сахалинске суд арестовал семейную пару, которая обвиняется в изнасиловании и убийстве восьмилетнего ребенка.

Как сообщается на сайте СУ СК по Сахалинской области, тело девочки было найдено в лесном массиве недалеко от села Ожидаево Холмского района с признаками насильственной смерти. Ранее ребенок ушел из дома и не вернулся, было возбуждено уголовное дело об убийстве.

«Следствием установлены лица, причастные к совершению данного преступления, ими оказались семейная пара без определённого места жительства», – указывается в сообщении. Уточняется, что 31-летняя женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «д» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»), а ранее судимый 45-летний мужчина – в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «в», «к» части 2 статьи 105 («Убийство»), пунктами «а», «д» части 2 статьи 126, пунктом «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование») и пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Агентство Sakh.com сообщает, что девочка ушла из дома в Ново-Александровске 6 июля, предположительно, после конфликта. Она собиралась в Долинск, где жила раньше и где у нее были подруги. Отмечается, что мать ребенка ведет асоциальный образ жизни. Известно, что у задержанной женщины также есть дети, но она не воспитывает их.