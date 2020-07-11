В Кемерово экс-директору интерната дали пять лет за хищение 10 млн у инвалидов

Бывшая директор психоневрологического интерната в Кузбассе приговорена к пяти годам колонии за хищение более 10 млн.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

«Тисульский районный суд Кемеровской области вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего директора психоневрологического интерната и ее сообщников. Они обвинялись в совершении кражи и мошенничества», – сообщила Волк.

Представитель МВД пояснила, что директор была организатором хищений, а ее сообщники выступали в качестве желающих оформить попечительство над инвалидами или взять пациентов интерната к себе домой. «Они вывозили потерпевших и обманным путем получали доступ к их счетам, похищали с них денежные средства, а затем возвращали пациентов в учреждение», – рассказала Волк. По ее словам, от действий злоумышленников пострадали люди, у которых были купные суммы на пенсионном счету.

В ходе следствия была установлена причастность фигурантов дела к совершению девяти преступлений, общая сумма причиненного ущерба составила более десяти миллионов рублей.

Экс-директор учреждения приговорена к пяти годам колонии общего режима. Помимо этого, женщина лишена права заниматься педагогической деятельностью сроком на полтора года. Сообщники осужденной получили условное наказание, также их обязали возместить потерпевшим причиненный ущерб.