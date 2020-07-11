В Ингушетии следователи не нашли состава преступления в женском обрезании ребенку

Проект «Правовая инициатива» сообщил, что следователь Назрановскго межрайонного следственного отдела в Ингушетии отказался возбуждать уголовное дело из-за проведенной операции женского обрезания девятилетней девочке. Об этом пишет «Кавказ.Реалии».

К правозащитникам обратилась мать пострадавшей девочки. Постановление было вынесено спустя почти два месяца вместо предусмотренных 30 дней. Следователь просто не нашел состава преступления в указанных обстоятельствах.

В клинике «Айболит», которую обвиняют в калечащих операциях, называют информацию о проведении женского обрезания «бредом».

Разбирательство началось в мае текущего года, когда мать девочки обнаружила случившееся. Она уверена, что отец и мачеха в тайне отвели ее ребенка к доктору на операцию.