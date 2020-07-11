Новый рекорд по приросту ковида и признания Трампа. Новости к утру 11 июля

Президент США Дональд Трамп в интервью The Washington Post признал, что в 2018 году дал указание по организации атаки на российское Агентство интернет-исследований, которое считалось лидером распространения информации в США, которая была охарактеризована как вмешательство РФ в выборы Штатов.

Тогда, по словам Трампа, операция по снижению кибернетических возможностей у российского агентства оказалась успешной, передает «Интерфакс».

Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения отмечает, что 10 июля в мире произошел рекордный прирост новых случаев заболевания коронавирусом — вирус был обнаружен у 228 тысяч человек.

Сейчас в группу основного прироста входят США, Бразилия, ЮАР и Индия.

В Токио, во избежание нового локдауна властями принято решение выделить владельцам баров, клубов и иных увеселительных заведений по 4 700 долларов за десять дней, на которые они закроются в случае новой волны пандемии. Об этом пишет RTVi. Именно увеселительные заведения закрытого типа чаще всего обеспечивают прирост новых случаев.