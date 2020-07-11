Фонд памяти группы Дятлова отменил экспедицию на перевал из-за лесных пожаров

Общественный фонд памяти группы Дятлова решил не поводить традиционную экспедицию на перевал в 2020 году.

Как пишет ТАСС со ссылкой на руководителя фонда Юрия Кунцевича, причиной этому стал, среди прочего, пожар в районе перевала, где горят 25 га леса.

В пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона рассказали, что пожар начался от туристической тропы. На место ЧП отправили вертолет с шестью специалистами, а также вездеход с дополнительными силами пожаротушения.

Кунцевич сообщил также, что в ближайшее время состоится собрание актива фонда, где будет обсуждаться результат проверки, проведенной Генпрокуратурой, которая окончательно установила причину студентов на перевале в 1959 году. Надзорное ведомство пришло к выводу, что группа погибла от схода лавины. Адвокат общественного Фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов не согласен с версией Генпрокуратуры.