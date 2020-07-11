Бари Алибасова отправят на двухлетнее лечение в Калининград в ближайшем месяце

Главный нарколог России Евгений Брюн поставил музыкальному продюсеру Бари Алибасову диагноз «корсаковский психоз».

По словам сына продюсера, Алибасов проходил вторую часть реабилитации у Брюна. В настоящий момент Алибасов находится в больнице Алексеева (Кащенко). «В ближайшем месяце отец на уже двухлетнюю реабилитацию будет переезжать в центр, который мы специально для него организовываем в Калининграде», – цитирует РБК сына Алибасова.

Корсаковский психоз – болезнь, при которой в 98% случаев происходят необратимые процессы разрушения головного мозга. Она возникает обычно у больных хроническим алкоголизмом.

Ранее в Instagram продюсера появилась информация, что в июне он поступил в реанимацию с анемией, лейкопенией, тромбоцитопенией и печеночной недостаточностью.