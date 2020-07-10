В РПЦ заявили, что превращение Святой Софии в мечеть углубит "разделения"

Госсовет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея.

Об этом сообщает телеканал CNN Turk. Таким образом, турецкие власти получили законную возможность сменить статус Софии с музея на мечеть.

В начале июля Госсовет провел заседание по возможному изменению статуса собора. По данным канала, обсуждение заняло всего 17 минут.

Поручение проработать вопрос о статусе Святой Софии президент Турции Тайип Эрдоган дал на заседании главного совета Партии справедливости и развития, которое возглавляет.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, комментируя ситуацию, заявил о том, что РПЦ сожалеет о решении госсовета Турции и выражает обеспокоенность перспективой превращения собора в мечеть. «Очень жаль, что обеспокоенность Русской православной церкви, других православных церквей не была услышана. Данное решение, увы, не направлено на примирение существующих противоречий, но, напротив, может привести к еще большим разделениям», – цитирует Легойду ТАСС.

Софийский собор в Стамбуле был построен в VI веке по указанию императора Юстиниана. После падения Византийской империи в 1453 году собор переделали в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Мустафой Кемалем Ататюрком, София стала музеем, в 1985-м объект включили в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.