Болельщиков ФК "Спартак" из Подмосковья увезли на допрос по делу о хулиганстве

Несколько фанатов московского футбольного клуба «Спартак» из Наро-Фоминска доставлены на допрос в столичное ГУ МВД.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержаны четверо болельщиков красно-белых.

Напомним, 19 июня в Проектируемом проезде рядом со стадионом «Открытие Арена» группа фанатов «Спартака», провожавшая команду на матч с тульским «Арсеналом», перекрыла проезжую часть. Болельщики развернули баннеры, подожгли файеры и другие пиротехнические средства, создав дымовую завесу. Было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Владелец «Спартака» Леонид Федун вступился за фанатов, отметив, что их акция «была направлена исключительно на поддержку любимой команды».