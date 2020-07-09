В Питере анестезиолога признали виновным в шести эпизодах изнасилования

Ленинский районный суд в Петербурге приговорил 60-летнего анестезиолога Армена Оганесяна к десяти годам колонии строго режима, передает 78.ru.

Vademecum пишет, что врач был задержан в 2018 году по подозрению в трех эпизодах изнасилования девушек, которые находились под общим наркозом. В итоге количество жертв увеличилось до шести. Некоторые из жертв не достигли возраста совершеннолетия.

Администрация консультационно-диагностического центра «Ювента» тогда признала, что подобные происшествия имели место в их медучреждении и они сами обратились к правоохранителям.

Разбирательство велось по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. По данным «РИА Новости», врач не признал своей вины.

Ему также запрещено заниматься врачебной деятельностью в течение шести лет и он обязан выплатить 70 тысяч рублей по гражданскому иску.