Сотруднице ФСБ дали три года условно за передачу гостайны гражданским лицам

Первый Западный окружной военный суд в Петербурге приговорил к трем годам лишения свободы условно капитана управления ФСБ Анну Соловьеву. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу петербургских судов.

Согласно данным гособвинения, Соловьева в 2015-2016 годах запрашивала у ФСБ данные о телефонных звонках тех или иных абонентов, а после передавала их с помощью мессенджеров гражданским лицам.

При принятии решения учитывались смягчающие обстоятельства, в связи с чем был назначен условный срок. Также ей запретили работать в государственных структурах в течение двух лет.