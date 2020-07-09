Во Владивостоке отменено решение о защите репутации подозреваемого в насилии

Во Владивостоке Девятый кассационный суд отменил решения нижестоящих инстанций, обязавших журналистку Екатерину Федорову и ее подруг выплатить штрафы в пользу мужчины, которого они обвинили в сексуальном насилии. Об этом пишут «Такие дела».

В 2018 году Федорова опубликовала в соцсетях скриншоты переписки с соучредителем PrimaMedia Алексеем Мигуновым, которые свидетельствуют о сексуальном абьюзе со стороны мужчины. Последний в связи с этим обратился в суд с намерением защитить репутацию и потребовал 25 тысяч с Федеровой и по 5 тысяч с подруг, которые репостнули ее запись.

Суд занял сторону заявителя, но теперь она оспорена в кассационной инстанции. Судья постановила, что дело должно быть рассмотрено по существу. Ссылаясь на постановления ЕСПЧ, она отметила, что свобода слова допускает не только нейтральные и безобидные высказывания, но и сведения более сложного характера.

Так, в июне кассационный суд отменил и решения судов, которые признали ложью информацию о сексуальном насилии со стороны медиа-бизнесмена.

Вместе с этим судья потребовала, чтобы в суде инстанцией ниже учитывалось, с какими переживаниями женщина столкнулась, публикуя свидетельства о пережитом насилии.