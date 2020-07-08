В Таиланде легализуют однополые "партнерства"

Правительство Таиланда разработало и одобрило законопроект о легализации однополых браков. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на издание «Bangkok Post».

Однополые союзы предлагают называть «партнерством», а не «браком». Пары будут иметь такие же права, как если бы они находились в традиционном браке, — они смогут усыновлять детей и наследовать имущество друг друга. Законопроект направлен на рассмотрение в парламент и вступит в силу в случае его принятия.

Напомним, что первой страной в Азии, легализовавшей однополые партнерства, был Тайвань. Сейчас подобные браки или партнерства легальны в более чем 40 странах мира.