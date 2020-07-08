В Москве снова ожидается сильный ветер и дождь

Во вторник в Москве порывами ветра повалило более 80 деревьев, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. При этом отмечается, что никто в минувший вечер не пострадал.

Многие жители столицы делились в соцсетях видеозаписями с нетипичной грозой, которая мелькала с короткими перерывами на протяжении долгого времени.

С утра региональное управление МЧС уже предупредило столичных жителей, что 8 июля порывы ветра могут достигать 15-30 метров в секунду, ожидается дождь и град. Актуальным прогноз будет оставаться с 10 утра до 9 вечера.